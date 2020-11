Ex-Gymnastin gibt Motivationstipps

Um das zu ändern, hat sie nun ihre über 10.000 Follower auf Instagram mit ins Boot geholt. „Bei vielen meiner Abonnenten fehlt einfach die Motivation. Daher versuche ich, mit eigenen Work-out-Videos meine Community zum Sport zu motivieren und bleibe so auch selbst am Ball“, berichtet die 23-Jährige. Elementar sei die Erstellung eines Wochen- oder Monatsplans: „Ich habe meinen Plan in der Küche hängen. So verschaffe ich mir einen Überblick, wie aktiv ich wirklich war.“