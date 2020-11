Weihnachtsbaum für Schloss Mirabell erlegt

Goldeggs Bürgermeister Hannes Rainer hat der Stadt Salzburg den Weihnachtsbaum für das Schloss Mirabell geschenkt. Die Tanne ist aus einem privaten Garten in der Pongauer Gemeinde. Reinhold Ortler, Branddirektor der Berufsfeuerweh Salzburg, erklärte, dass der Baum entsprechend versorgt und transportfähig gemacht wird. Per Sondertransport soll die Tanne dann am Nachmittag zum Schloss Mirabell gebracht werden.