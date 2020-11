E-Bike-Akku explodiert: 200.000 Euro Schaden!

Ein E-Bike-Akku ist in einer Wohnung in Lengerich in Nordrhein-Westfalen der Badewanne explodiert und hat einen Schaden von etwa 200.000 Euro angerichtet. Der Bewohner hatte den rauchenden und knisternden Akku noch kurz vorher ins Bad gelegt und dann sich und seine Frau in Sicherheit gebracht, wie die deutsche Polizei mitteilte.