Versöhnlicher Präsident Biden. Knapp nach 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit kam endlich die für so viele Menschen erlösende Nachricht: Joe Biden wird nächster US-Präsident. So schreibt denn auch Kurt Seinitz in seiner „Klartext“-Kolumne in der Sonntags-„Krone“ vom „Ende des Albtraums“. Seinitz, der sich auf einen Erfahrungsschatz wie kein zweiter Außenpolitik-Experte hierzulande berufen kann, verfolgt er doch als Fachjournalist gerade seine 13. (!) US-Präsidentenwahlen, bezeichnet die vier Jahre Trump als Albtraum. Angesichts der Herausforderungen, die auf Biden allein bis zur Amtsübernahme (Donald Trump meldete sich natürlich umgehend mit der Botschaft, er erkenne Bidens Sieg nicht an), aber vor allem dann als Präsident warten, fügt unser Außenpolitik-Doyen seiner „Ende des Albtraums“-Formulierung freilich ein „hoffentlich“ an. Dass Biden diese Herkulesaufgabe stemmt, es ihm gelingt, wie er in seinen ersten Worten sagte, Amerika wieder zu versöhnen - das wünschen wir den Amerikanern - und dem Rest der Welt.