Enthauptungs-Fantasien: Twitter blockiert Bannon

US-Präsident Donald Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon wurde von Twitter blockiert, nachdem er über die Enthauptung des FBI-Chefs Christopher Wray und des Corona-Experten Anthony Fauci fantasiert hatte. In einem von ihm veröffentlichten Podcast sagte er zunächst, Trump würde Wray und Fauci gleich zu Beginn einer zweiten Amtszeit feuern. Er selbst würde einen Schritt weiter gehen und bezog sich auf Gepflogenheiten der Tudor-Dynastie im alten England: „Ich würde die Köpfe aufspießen. Ich würde sie an zwei Ecken des Weißen Hauses positionieren, als Warnung an die Bürokraten der Bundesregierung.“ Trump hingegen sei „barmherzig“.