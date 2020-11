Supermarktkette Tegut öffnete Filiale ohne Kassier

Mit einem neuen digitalen Ladenkonzept ohne Kassierer will die deutsche Supermarktkette Tegut zusätzliche Kunden gewinnen. Wie das Unternehmen aus Fulda mitteilte, wurde in der osthessischen Stadt ein digitaler Testladen eröffnet, in dem die Kunden ihre Artikel scannen und per App, Kredit- oder Girokarte bezahlen können, ohne an eine Kasse zu gehen.