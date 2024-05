11 Monate altes Baby von Robomäher schwer verletzt

„Massive Verletzung am Fuß“

„Am Wochenende wurde er in unsere Abteilung eingeliefert. Das Kind krabbelte im Garten, als es von dem Rasenmähroboter erfasst wurde und eine massive Verletzung am Fuß davontrug“, berichtet Abteilungsvorstand Prim. Johannes Schalamon. Zwei Stunden lang musste der Junge von einem interdisziplinären Team operiert werden. „Allerdings sind auch Folgeeingriffe erforderlich“, so Schalamon.