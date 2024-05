Vom USC Abersee in die große Welt des FC Bayern

Die Fans sangen: „Zadi auf den Zaun“. Also schnappte sich Sarah Zadrazil ein Megaphon und stimmte „Super Bayern, Super Bayern, hey, hey“ an. Österreichs Fußball-Teamspielerin gab nach dem 2:1-Sieg in Leverkusen und ihrer bereits dritten Meisterschaft mit Bayern München den Takt an. Ein Schluck aus dem überdimensionalen Paulaner-Glas durfte natürlich auch nicht fehlen: „Ich mag Bier eigentlich nicht so gern, aber wenn du in München Meister wirst, gehört das schon dazu.“