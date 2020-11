Halloween in diesem Jahr ein „Fest der Kontrollen“

Mehrere Festnahmen

Gegen 0.45 Uhr kontrollierten sechs Streifen ein Lokal in Asten, in dem sich rund 50 Personen auf engstem Raum aufhielten. Ein 34-Jähriger beschimpfte die Beamten, stieß gegen eine Glastür, die zu Bruch ging: Festnahme. Auch in Hörsching kam es zu einer Festnahme: Ein 52-Jähriger aus Haid wurde bei einer Sperrstundenkontrolle aggressiv und hörte auch nach mehrmaligen Abmahnungen nicht damit auf.