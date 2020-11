Ehrenamtliche machen das Leben im Ort bunt

Die Lebensqualität in Niederösterreich ist direkt mit dem ehrenamtlichen Engagement der Landsleute verbunden. „Auch die Jahresbilanz der BhW-Bildungswerke zeigen das einmal mehr auf“, erklärt Landesrat Ludwig Schleritzko. 1000 Veranstaltungen organisierten die 115 regionalen Bildungswerke in 11.000 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit. Geschäftsführerin Therese Reinel: „Mehr als 35.500 Teilnehmer waren in den Gemeinden dabei und konnten von den Angeboten, die Gesundheit, Kreativität und menschliche Beziehungen fördern, profitieren.