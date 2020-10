Alko-Lenkerin verfehlt Einfahrt & kracht in Mauer

„Alle sind gerne mitgefahren“

„Eigentlich war der Plan, dass ich danach mit dem Zug nach Hause fahre“, schwor die Angeklagte mit Tränen in den Augen. Doch plötzlich fasste man in der Runde die Entscheidung, den geselligen Abend noch in einem Lokal in Innsbruck ausklingen zu lassen. Die vier „Partytiger“ setzten sich in den Wagen der 26-Jährigen und fuhren in Richtung Valiergasse. Ein folgenschwerer Fehler! Denn die Alko-Lenkerin prallte unmittelbar vor dem Ziel gegen eine Betonmauer. Während zwei Beifahrer unverletzt blieben, zog sich die gute Freundin der Lenkerin schwere Verletzungen im Gesicht zu. „Alle im Auto haben mitbekommen, dass meine Mandantin Alkohol getrunken hat. Sie sind aber gerne mit ihr mitgefahren“, betonte der Verteidiger.