Neue Wassersprudler-Generation: SodaStream DUO

Für Sprudelliebhaber gibt es erfreuliche Neuigkeiten - ab sofort zieht mit der neuen Wassersprudler-Generation DUO von SodaStream ein wahrer Alleskönner in die Küche ein! Das Besondere an der neuen DUO: Sie sprudelt gleich im Doppelpack! Sprudelfans können nun jederzeit in Sekundenschnelle selbst gesprudelte Getränke genießen und dabei noch mehr Einwegplastik sparen - sowohl zuhause als auch unterwegs.