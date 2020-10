Widmungsstreit um „grüne Oase“

Ja, das alte Pfadfinderareal soll zur Schaffung von Wohnraum umgewidmet werden. Und ja, der Grund grenzt an ein beliebtes Ausflugsziel samt Landschaftsteich. Das sind aber schon alle Punkte, in denen sich Bürgermeister und Projektgegner einig sind. Babinsky: „Das Areal zwischen einer Wohnhausanlage und dem Kindergarten liegt direkt an einer Straße und mitten in einem definierten Stadtentwicklungsgebiet.“ Hier wurden zuletzt auch das Rotkreuz-Haus sowie Seniorenwohnungen errichtet.“ Das angrenzende Parkareal samt Teich sei von der geplanten Umwidmung nicht betroffen – ebenso wenig wie der dahinterliegende Grüngürtel mit altem Baumbestand.