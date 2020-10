Lego-Lamborghini Sian: Sogar Paddles funktionieren

Nach dem Porsche 911 GT3 RS und dem Bugatti Chiron ist der Lamborghini Sian (#42115) der dritte Supersportwagen in diesem Maßstab im Lego-Universum. Der Bausatz hat 3696 Teile, wiegt über sechs Kilogramm, ist 60 Zentimeter lang, 13 Zentimeter hoch und 25 Zentimeter breit. Da hat man ganz schön was in der Hand.