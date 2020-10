Staatsspitze warnt: Corona-Lage ist „extrem ernst“

Man müsse „Einschränkungen in Kauf nehmen“, bittet Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Bevölkerung im Vorfeld des Nationalfeiertags, die gültigen Corona-Regeln einzuhalten. Während Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erneut appellierte, die Kontakte in den Schulferien zu verringern und auf Halloween-Partys zu verzichten, stellte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weitere Maßnahmen in den Raum.