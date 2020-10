Singlebörse Facebook Dating startet in Österreich

Facebook Dating, die Singlebörse des weltgrößten sozialen Netzwerkes, gibt es ab sofort auch in Österreich. Wie der US-Konzern in der Nacht auf Donnerstag bekanntgab, steht der Dienst Singles im deutschsprachigen Raum ab sofort zur Verfügung. In jenen Ländern, in denen es Facebook Dating schon länger gibt, habe man schon erfolgreich 1,5 Milliarden „Matches“ vermittelt, so Facebook.