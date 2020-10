„FIFA 21“ im Test: Ein Stückchen alte Normalität

Was dürfen Spieler also bei „FIFA 21“ erwarten? Auf jeden Fall mal keine grafischen Sensationen. Kleinere Verbesserung hier und dort, das war‘s. Spielerisch haben sich die Entwickler dann doch so manche Kritik zu Herzen genommen. Die KI ließ immer wieder in der Offensive bei den Laufwegen der Spieler einiges an Intelligenz vermissen. Besser also, dem - versierten - Spieler die Möglichkeit zu geben, diese selbst zu bestimmen. Das klappt eigentlich sehr gut, aber richtet sich vornehmlich an Profis, denn Anfänger und Gelegenheitsspieler greifen hauptsächlich weiter auf die Basisfunktionen zurück.