Liverpools Bürgermeister: Bruder starb an Corona

Tests bereits wieder Mangelware in Großbritannien

Großbritannien ist mit Blick auf die Todeszahlen das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land in Europa. Der Regierung wird vorgeworfen, zu spät und falsch auf den Ausbruch reagiert zu haben. In Krankenhäusern droht bereits wieder Bettennot - zahlreiche Operationen wurden verschoben. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS gilt als unterfinanziert und marode. Im ganzen Land wurden bereits mehr als eine halbe Million Corona-Infektionen nachgewiesen, doch wird mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet. Tests sind schon wieder Mangelware.