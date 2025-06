Huch, Kim! Hoffentlich verrutscht da auch nichts!

Dass sich die Kardashians die Mega-Hochzeit von Lauren Sánchez und Jeff Bezos in Venedig nicht entgehen lassen, davon war auszugehen. Immerhin feierten Kris und Kim vor wenigen Wochen mit der Braut in spe ihren Junggesellinnenabschied in Paris. Jenners Lebensgefährte Corey Gamble war außerdem schon am Vortag in Venedig gelandet.