Der Moment, als der NATO-Chef Trump „Daddy“ nannte

Was wird von diesem NATO-Gipfel in Den Haag übrig bleiben? Ins Gedächtnis brennt sich speziell das Schauspiel um Donald Trump, für dessen Wohlgefallen sich NATO-Chef Mark Rutte persönlich erniedrigte. Das Gipfeltreffen gibt einen Vorgeschmack darauf, was offenbar nötig scheint, um die USA als Partner zu halten. Die Nacherzählung einer Schleimspur.