Eigen-Faust-Tor! Das haben Sie noch selten gesehen

Kollege erlöst Goalie

Es war der Ausgleichstreffer in der 42. Minute für Curacao, nachdem Honduras in der 32. Minute in Führung gegangen war. Der Patzer Menjivar wird aber nicht als spielentscheidend in die Fußballgeschichte eingehen – denn Kollege Luis Palma traf in der Nachspielzeit noch für Honduras zum 2:1. Womit das skurrile Eigentor wieder entwertet wurde.