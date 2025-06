Nicolai Uznik klettert in Innsbruck ins Finale

Nicolai Uznik hat das Boulder-Finale beim Kletter-Heimweltcup in Innsbruck erreicht. Der 24-jährige Kärntner belegte am Donnerstag im Halbfinale der besten 24 Athleten Rang sieben, die Top 8 kämpfen am Abend (19.20 Uhr) um den Sieg. Am stärksten performte am Vormittag der Japaner Sorato Anraku, der drei Tops erreichte und eine Wertung von 84,8 Punkten erzielte, vor dem Südkoreaner Lee Do-hyun (84,5). Uznik kam auf 39,8 Zähler.