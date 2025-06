Süße Pinguin-Küken in Schönbrunn geschlüpft

Jetzt lernen sie fischen. „Aktuell sind die Küken in einem eigenen Bereich im Polarium, wo sie nun Schritt für Schritt lernen, Futterfische aus dem Wasser zu holen. Hier können sie von Besuchern bereits beobachtet werden“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. „Klimawandel, Überfischung und die Verschmutzung der Meere zählen zu den zentralen Bedrohungsfaktoren für Nördliche Felsenpinguine. Die Tiere in zoologischen Gärten bilden eine wichtige Reservepopulation.“