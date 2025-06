Silvio Berlusconis Erben wollen AC Monza verkaufen

Der US-Fonds sei bereit, eine 75-prozentige Beteiligung für 35 Mio. Euro zu erwerben. Zuletzt hatte der Verein ein Defizit von 48 Millionen Euro gemeldet. Berlusconi war von 1986 bis 2017 Eigentümer von AC Mailand. Im September 2018 hatte er Monza übernommen, anschließend stieg der Verein erstmals in seiner 100-jährigen Geschichte in die Serie A auf. Nach drei Jahren in der Topliga ist Monza am Ende der vergangenen Saison in die zweite Liga abgerutscht.