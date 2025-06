Spannender Doku-Film über John Lennon und Yoko Ono

John Lennons und Yoko Onos Zeit in der USA: In den 70er-Jahren zogen John und seine Frau Yoko in die USA und lebten 18 Monate lang in New Yorks Szeneviertel Greenwich Village. Dort trafen sie auf Künstler, Musiker und Aktivisten – und nutzten ihre Prominenz, um sich für Frieden und gesellschaftlichen Wandel einzusetzen. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum spannenden Doku-Film „One To One: John & Yoko“.