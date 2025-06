Arbeiten bis zum Umfallen

ANDERERSEITS sollte man schon bedenken, dass dieses Pensionsantrittalter in Deutschland, in Italien und in den Niederlanden längst bei 67 Jahren ist und dass es Dänemark auf 70 erhöhen will. Tatsache ist halt, dass wir alle – gottlob – länger leben und dass in einer kinderlosen Gesellschaft die Erwerbstätigen, die die Pensionen finanzieren müssen, immer weniger werden.