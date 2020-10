Fadenwurm dient als Vorbild für neuronales Netz

Das Forscherteam der Technischen Universität Wien, des Institute of Science and Technology Austria (IST) in Klosterneuburg und des Massachusetts Institute of Technology hat sich in seiner Arbeit überlegt, wie man die Komplexität künstlicher neuronaler Netze reduzieren kann. Orientiert haben sie sich dabei an der Natur - konkret am Fadenwurm. Der zeigt mit einer verblüffend kleinen Zahl von Nervenzellen interessante Verhaltensmuster. „Das liegt an der effizienten und harmonischen Art, wie sein Nervensystem Information verarbeitet“, erklärte Radu Grosu, Leiter der Forschungsgruppe „Cyber-Physical Systems“ an der TU Wien, in einer Aussendung.