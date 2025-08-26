Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chef ist der Kronprinz

Saudi-KI-Firma Humain baut erste Rechenzentren

Digital
26.08.2025 09:54
Humain wurde im Mai vom Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) gegründet und wird von ...
Humain wurde im Mai vom Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) gegründet und wird von Kronprinz Mohammed bin Salman geleitet.(Bild: AFP/BANDAR AL-JALOUD)

Das neue saudi-arabische KI-Unternehmen Humain hat einem Medienbericht zufolge mit dem Bau erster Rechenzentren im Königreich begonnen. Dabei sollen Halbleiter aus den USA zum Einsatz kommen.

0 Kommentare

Das meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf den Firmenchef Tarek Amin. Die Standorte in der Hauptstadt Riad und in Dammam sollen Anfang 2026 mit einer Kapazität von zunächst jeweils bis zu 100 Megawatt in Betrieb gehen.

Neueste Chiptechnik von Nvidia
Humain beziehe derzeit Halbleiter von US-Chipherstellern, darunter die neuesten KI-Chips von Nvidia, für die das Unternehmen eine Genehmigung der örtlichen Behörden erhalten habe. Humain und Nvidia reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters zu dem Bericht.

Firmenchef ist der Kronprinz
Humain wurde im Mai vom Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) gegründet und wird von Kronprinz Mohammed bin Salman geleitet. Das Unternehmen bietet KI-Dienstleistungen und -Produkte an, darunter Rechenzentren, KI-Infrastruktur und Cloud-Dienste. Im Mai hatte Nvidia angekündigt, Hunderttausende von KI-Chips nach Saudi-Arabien zu verkaufen, wobei eine erste Tranche von 18.000 der neuesten „Blackwell“-Chips an Humain gehen soll. Auch der Chiphersteller Advanced Micro Devices kündigte eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen im Wert von zehn Milliarden Dollar an.

Lesen Sie auch:
Die Ergebnisse der „Fake Friend“ (Falscher Freund) titulierten Untersuchung sind laut CCDH-Chef ...
Krone Plus Logo
„Falscher Freund“
So gefährdet ChatGPT das Leben vieler Jugendlicher
25.08.2025
Krone Plus Logo
Dubai gegen Riad
Wie arabische Prinzen nach der Gaming-Welt greifen
10.05.2024
Reporter ohne Grenzen:
Scharfe Kritik an „Kerkermeister“ Saudi-Arabien
21.11.2020

Weniger Abhängigkeit vom Ölgeschäft
Saudi-Arabien will seine Wirtschaft unabhängiger von Öleinnahmen machen. Dazu soll das Königreich zu einer Drehscheibe und einem führenden Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI) außerhalb der USA werden. Die Ankündigungen stehen im Zusammenhang mit einer Reise von US-Präsident Donald Trump durch die Golfstaaten im Mai, bei der er Zusagen Saudi-Arabiens in Höhe von 600 Milliarden Dollar für US-Unternehmen erhalten hatte. „KI ist, wie Strom und Internet, eine wesentliche Infrastruktur für jede Nation“, hatte Nvidia-Chef Jensen Huang damals bei der Bekanntgabe der Partnerschaft erklärt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sehen aus wie Fassadenplatten, sind aber Solarzellen: Eine Firma aus den Niederlanden hat dieses ...
Krone Plus Logo
Indoor, biegsam, bunt
Daran wird in Laboren der Solarindustrie geforscht
Illustration der NASA: So könnte eine auf Kernspaltung basierende Stromversorgung auf dem Mond ...
Krone Plus Logo
Angst vor Sperrzonen
China, Russland, USA: Rennen um das erste Mond-AKW
An zahlreichen Anspielstationen können Gamer in Köln auch Spiele ausprobieren, die noch gar ...
Größte Gaming-Messe
Gamescom 2025: Das sind die Highlights in Köln
Profi-Drohnen für den Agrar- und Filmbereich können mehr als filmen und Dünger versprühen: In ...
Krone Plus Logo
Verblüffende Technik
Wie Drohnen bei Krieg & Katastrophen Leben retten
Das Nothing Phone (3) geht mit einem polarisierend-futuristischen Design mit transparenter ...
Krone Plus Logo
Das Design polarisiert
KI auf Knopfdruck: Neues Nothing Phone (3) im Test
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
143.479 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
111.979 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ski Alpin
Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“
104.620 mal gelesen
Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden.
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1342 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1088 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Außenpolitik
Selenskyj zeigt persönlichen Brief von Trump
792 mal kommentiert
Selenskyj und Trump haben eine brüchige Beziehung zueinander.
Mehr Digital
Chef ist der Kronprinz
Saudi-KI-Firma Humain baut erste Rechenzentren
Schadet US-Konzernen
Trump droht: Neue Zölle für Digitalsteuer-Länder
Wollen mehr Sicherheit
Eltern unterschätzen Gefahr von Handys am Schulweg
Nach Intel-Deal
Trump „will so viel kriegen, wie ich kann“
„Grok benachteiligt“
„Vorteil“: Musk klagt ChatGPT-Macher und Apple

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf