Saudi-KI-Firma Humain baut erste Rechenzentren

Weniger Abhängigkeit vom Ölgeschäft

Saudi-Arabien will seine Wirtschaft unabhängiger von Öleinnahmen machen. Dazu soll das Königreich zu einer Drehscheibe und einem führenden Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI) außerhalb der USA werden. Die Ankündigungen stehen im Zusammenhang mit einer Reise von US-Präsident Donald Trump durch die Golfstaaten im Mai, bei der er Zusagen Saudi-Arabiens in Höhe von 600 Milliarden Dollar für US-Unternehmen erhalten hatte. „KI ist, wie Strom und Internet, eine wesentliche Infrastruktur für jede Nation“, hatte Nvidia-Chef Jensen Huang damals bei der Bekanntgabe der Partnerschaft erklärt.