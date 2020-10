Mann mit Messer: Cobra-Einsatz in Asylheim

Wie Polizeisprecher Walter Schwarzenecker gegenüber krone.at berichtete, stand am Vormittag eine Überprüfung eines jungen Mannes aus Bangladesch in der Unterkunft an. In Anwesenheit der Beamten sei der 25-jährige Verdächtige plötzlich aggressiv geworden - „auch holte er in der Folge ein Messer, woraufhin sich die Polizeibeamten zunächst zurückzogen“, so der Sprecher.