„Wonder Woman“-Star Gal Gadot wird zu Cleopatra

„Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot (35) will es „Cleopatra“-Star Elizabeth Taylor (1932 - 2011) gleichtun. Für das Studio Paramount wird sie in der Rolle der legendären Herrscherin des alten Ägypten vor die Kamera treten. „Cleopatra ist eine Geschichte, die ich schon seit sehr langer Zeit erzählen wollte“, schrieb Gadot am Sonntag auf Twitter.