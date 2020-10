Spinnennetze als Vorbild für dichtere Masken

Masken für die Menschen und gute Filter für die Lüftungsanlagen können die herbstlich-winterliche Corona-Gefahr in den Innenräumen reduzieren, betont Prof. Werner Baumgartner vom Institut für Medizin- und Biomechatronik an der JKU Linz, wir berichteten. Aber für Masken (besonders für medizinisches Personal) und für Filtervliese, die zuverlässig möglichst viele, auch kleinste Virenpartikel aus der Luft filtern, braucht man möglichst dünne Fasern in möglichst vielen Schichten, „Nanofasern“ genannt, die aber große Verarbeitungsprobleme aufwerfen: Sie haften nämlich extrem gut an Oberflächen, sie „picken“ fest.