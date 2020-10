Mehr Schutz für letztes Grün!

Nagelproben gibt es genug! So meldet sich „Krone“-Leser Walter Neuhauser mit eklatanten Negativbeispielen (unter anderem bekommt der Landhockeyplatz jetzt einen Kunstrasen) aus Wiener Neudorf. Und Anrainerin Christina Cichoki ist entsetzt über eine Ökokatastrophe, die sich unter anderem wegen der Umfahrung Wiener Neustadts anbahnt. In Böheimkirchen spricht Naturschützer Ernst Holovsky vor einem Ökoverbrechen im Namen des Klimaschutzes wegen geplanter Windrad-Monster in einem wertvollen Waldgebiet.