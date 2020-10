Ford schickt Transit jetzt mit Allrad ins Gelände

Wer nach berühmten Modellen von Ford gefragt wird, hat einen jahrelangen Bestseller sicher nicht sofort im Kopf. Fiesta, Focus und natürlich der Mustang gehen leicht von der Zunge. Aber wem fällt da schon der Transit ein, der in diesem Jahr immerhin sein 55-jähriges Jubiläum feiern durfte? Zugegeben, ein bekanntes Nutzfahrzeug, das aber auch oft in privaten Händen landet - dann meist als Gebrauchter. Unvergessen die 70er-Jahre, als der Transit vom Volksmund in „Ford Türkspeed“ umgetauft wurde, weil die damaligen Gastarbeiter bevorzugt in ihm vollbesetzt auf Heimaturlaub und wieder zurück rollten.