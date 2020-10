Schnell is(s)t nicht immer gut

Wird Essen immer öfter als Belohnung eingesetzt, können sich daraus richtige Fress-Attacken entwickeln. „Daher sollte jeder für sich herausfinden, welche Situationen bei ihm Stress auslösen und wie er diese bewältigen kann, ohne zum Falschen zu greifen“, berichtet die Expertin. Wie wäre es z. B. mit Entspannungsübungen oder autogenem Training? „Stress-Schlinger“ sollten weiters zu regelmäßigen Uhrzeiten speisen - auch (und besonders!), wenn viel Druck auf ihnen lastet. Widmen Sie sich einer Mahlzeit am besten ohne Eile, Nebenbeschäftigung oder Ablenkung durch Arbeit. Schnelle Esser verzehren meist große Portionen, bis sich das Sättigungsgefühl nach rund 20 Minuten einstellt. Daher Zeit zum Schlemmen nehmen! Ausreichende Zufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen sorgt zudem für bessere Belastbarkeit, hebt die Stimmung und steigert die Leistungsfähigkeit. Durch bestimmte Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Nüsse und Kakao kann man das Glückshormon Serotonin beeinflussen, Stimmungstiefs überwinden und Stress-Essen vorbeugen. Experten-Tipp: Wer an Vanillezucker oder einer -schote riecht, beugt Heißhungerattacken vor.