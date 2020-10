Traiskirchens Schlager wird zur Familien-Saga

„Das wird natürlich eine spezielle Begegnung für mich“, sagt Traiskirchens Heimkehrer Patrick Haas, der heute in der Ostliga mit Stripfing nicht nur seinen Ex-Klub empfängt, sondern auch auf der Gegenseite auf Papa Robert trifft. „Wir haben - ehrlich gesagt - noch nicht sehr viel über das Match gesprochen, da wir uns beide nicht in die Karten schauen lassen wollen.“



Formkurve zeigt nach oben

Seine Formkurve kann der 27-Jährige jedoch nicht verschleiern. Muss er auch nicht! Denn vier Treffer in den letzten drei Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache. Beim 5:0-Kantersieg im Derby über den 1. Wiener Neustädter SC haben sich die Traiskirchner schon einmal für das Spitzenduell warmgeschossen. „Ich fühle mich einfach extrem wohl hier. Letztendlich spiegelt sich das dann auch auf dem Platz wider.“ Sehr zur Freude von Coach Markus Bachmayer: „Seine Qualität beflügelt auch unsere jungen Spieler.“



Genug um gegen Stripfing zu punkten?„Schwierig! Sie kassierten zwar gegen den Wiener Sport-Club ihre erste Pleite, zählen aber dennoch weiter zu den großen Titelkandidaten“, so Haas. Deshalb hoffen die Traiskirchner nun wieder auf den Heimspielfaktor. „Wir waren zuhause zuletzt bärenstark. Das wollen wir erneut zeigen.“