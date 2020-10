Amazon meldet 19.000 infizierte US-Mitarbeiter

Beim US-Onlinehändler Amazon haben sich in diesem Jahr rund 19.000 US-Mitarbeiter mit Kundenkontakt mit dem Corona-Virus infiziert. Das seien 1,44 Prozent der Beschäftigten in dem Bereich und in Amazons Lebensmittel-Läden „Whole Foods Market“, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Zahl sei deutlich niedriger als erwartet.