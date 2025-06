Wieso sitzen BVB-Ersatzspieler nicht auf der Bank?

Borussia Dortmunds Ersatzspieler sitzen in Aufwärm-Montur in der Spielerkabine. Da ist das Klub-WM-Spiel gegen Mamelodi Sundowns allerdings schon in vollem Gang. Warum sitzen Karim Adeyemi und Co. nicht draußen auf der Ersatzbank, sondern schauen ihren Kollegen via TV zu?