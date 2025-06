Nach Operation: „Neue Niere funktioniert super“

Angefangen hatte es mit einem zu hohen Blutdruck. Ursächlich dafür waren, wie Hermann Schwärzler von den Ärztinnen und Ärzten vor rund 15 Jahren erfuhr, Nieren, die nicht so gut arbeiteten. „Das ist dann immer schlechter geworden.“ Vor drei Jahren stand er dann schließlich vor der Wahl: Entweder eine Nierenersatztherapie zu machen, also eine Dialyse, oder eine Spenderniere. Schwärzler entschied sich, „weil ich niemanden fragen wollte für eine Spenderniere in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis“, zunächst für die Dialyse. Ein aufwendiger Prozess.