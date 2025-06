Donauinselfest findet 2026 nicht im Juni statt

Keine Sorgen in Zeiten des Spardrucks

Was die konkreten Pläne für das Fest im nächsten Jahr angeht, konnte Neumayer freilich noch keine Acts ankündigen. Fest steht, dass die SPÖ die Vielfalt des Programms beibehalten will, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen. Das Inklusionsangebot und der Fokus auf Nachhaltigkeit sollen ebenfalls weiter ausgebaut werden.