Nahost in Flammen – was kommt auf Österreich zu?

Eskalation im Nahen Osten: US-Streitkräfte bombardierten iranische Atomanlagen, der Iran droht mit Vergeltung – Krisensitzung. Europa blickt besorgt Richtung Süden. Doch wie sehr trifft uns das hier in Österreich? Drohen neue Flüchtlingswellen, die unser Asylsystem an seine Grenzen bringen? Müssen wir mit steigenden Preisen für Öl und Energie rechnen – oder gar mit Engpässen? Wird die Terrorgefahr im Land realer, wenn Konflikte von außen nach innen wirken? Und wie steht es um unsere Neutralität: Kann sich ein Land im Herzen Europas in einer globalisierten Welt überhaupt noch heraushalten – oder wird politischer Druck von außen stärker? Viele fürchten soziale Spannungen, andere vertrauen auf unsere Stabilität. Was meinen Sie: Welche Auswirkungen bereiten Ihnen persönlich Sorgen? Und werden unsere Politikerinnen und Politiker die richtigen Entscheidungen treffen?