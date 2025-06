Hitze in Washington könnte zum Faktor werden

Ersatzspieler in der Kabine

Abschauen könnten sich die Bullen etwas bei Borussia Dortmund. Beim BVB blieben in Cincinnati im Spiel gegen die Mamelodi Sundowns aus Südafrika die Ersatzspieler wegen der Hitze in der ersten Hälfte in der Kabine. „Auch hier im Stadion prallt die Sonne auf die Bank, da müssen wir uns etwas überlegen. In der Sonne können wir die Burschen nicht sitzen lassen, vielleicht machen wir es so wie Dortmund. Ich hoffe, dass wir Unterstützung von der FIFA bekommen“, sagte Letsch.