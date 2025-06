Kuss-Attacke! Bei dieser Abwaage geht‘s heiß her

Bei den Hauptdarstellerinnen handelt es sich um Mariya Agapova und Jessica Eye. Die beiden standen einander am Samstagabend im „Bar Knuckle“-Ring gegenüber, dabei wird geboxt, aber ohne Handschuhe. Am Freitagabend stand, so ist‘s Tradition, die Abwaage auf dem Programm. Alles lief soweit nach Routine. Nach der Gewichtskontrolle stand noch das obligate Posen für die Presse auf dem Programm. Dabei kommen sich die Kontrahentinnen gewohnt nahe. Diesmal allerdings besonders nahe. Weil „sie mir zu nahe kam“, wie sie später erklärte, setzte Agapova plötzlich zur Kuss-Offensive an. Sie drückte ihrer Gegnerin ein Bussl auf deren zusammengepresste Lippen. Ein Hingucker, ein Aufreger allemal. Für manche ein Eklat.