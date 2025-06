Rapid-Fans können aufatmen: Er bleibt bis 2029

Debüt mit 17

Radulović debütierte im Juni 2020 bereits mit 17 Jahren in der höchsten serbischen Spielklasse und traf für seinen Stammverein Roter Stern Belgrad unter seinem damaligen Coach Dejan Stanković gleich in seinem ersten Profimatch per Elfmeter. In der Saison 2022/23 sammelte der Offensivspieler bei den damals in der serbischen Super-Liga spielenden Klubs Mladnost GAT Novi Sad und Radnick Sudurlica als Leihspieler ausreichend Matchpraxis (39 Pflichtspiele mit zehn Treffern), ehe er im Sommer 2023 fix zum FK Vojvodina Novi Sad wechselte. In der zweitgrößten Stadt des Landes etablierte er sich rasch als Stammspieler und kam bislang auf 60 Pflichtspieleinsätze mit zehn Toren.