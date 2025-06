Tor mit 40! Klub nach 24 Jahren wieder in La Liga

Das Cazorla-Märchen

Nach dem verlorenen Hinspiel lag Oviedo auch im Rückspiel bis zur 39. Minute mit 0:1 hinten, dann orchestrierten zwei Routiniers die Wende. Der 40-jährige Santi Cazorla verwandelte in der 39. Minute einen Elfmeter zum 1:1. Jener Santi Cazorla, der in der Jugend für Oviedo kickete, dann aber eine für andere Vereine auf höchstem Niveau kickte: Villarreal, Heulva, Malaga, Arsenal, von 2020 bis 2023 kassierte er auch schon in der Wüste ab. Dann aber ereilte ihm der Ruf seines Jugendvereins. Cazorla kam zurück zu Oviedo, um am Projekt Aufstieg in die höchste Spielklasse mitzuarbeiten. Dafür soll er – so wird‘s medial kolportiert – auf Millionen verzichtet und für Oviedo für ein (im internationalen Fußball lächerliches) Symbol-Gehalt gezangelt haben. Und jetzt also, mit 40, schoss er seinen Klub in die Verlängerung. Die er dann nicht mehr auf dem Platz miterlebte, weil er in der 72. Minute ausgewechselt wurde.