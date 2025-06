Keine erhöhten Strahlenwerte nach US-Angriffen

Die in Wien ansässige Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) schloss sich der Einschätzung an, dass keine Strahlung außerhalb der iranischen Nukleareinrichtungen freigesetzt wurden. „Nach Angriffen auf drei Atomanlagen im Iran – darunter Fordo – kann die IAEA bestätigen, dass bisher keine Erhöhung der Strahlenwerte außerhalb der Anlagen gemeldet wurde“, teilte die Behörde am frühen Sonntagmorgen auf X mit. Man werde weitere Einschätzungen zur Lage im Iran abgeben, sobald weitere Informationen vorliegen.