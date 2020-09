„Corona-Sommer“ für Grazer Bäder Schlag ins Wasser

Schutz-Maßnahmen für Hallenbäder

Im Winter ist nicht mit Mehreinnahmen zu rechnen, denn auch in den Hallenbädern sind die Kapazitäten beschränkt: In die „Auster“, vormals Eggenberger Bad, dürfen 400 statt 1000 Menschen, ins Bad zur Sonne 100 statt 400. Zudem gilt überall Masken-Pflicht - außer in den Schwimmbecken und Sanitärbereichen.