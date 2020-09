Alles legal: Verfahren gegen Hanfbauer eingestellt

Seitens der Fahnder war zunächst in der Plantage geschnuppert, dann ratzfatz per Handsichel abgeerntet worden. Vor den Augen des entsetzten Cannabis-Bauern wurde das Kraut für eine Laboruntersuchung in Säcke gepackt. Dort stellte sich heraus, was der „Kosmetik-Dealer“ immer beteuert hatte - seine Stauden haben einen viel zu geringen sogenannten Tetrahydrocannabinol-Gehalt, um nur in geringster Weise berauschend zu wirken.