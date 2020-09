2000 Euro Strafe für Brummi-Fahrer aus Portugal

Am Sonntagvormittag missachtete ein Lkw-Fahrer aus Portugal (44) die Ausleitung der Polizei auf einen Kontrollplatz auf der A10. Daher hielt in eine Streife am Rastplatz in Golling an. Der Lenker wusste, dass er am Sonntag nicht fahren durfte und wollte trotzdem in Bischofshofen eine Ladung aufnehmen. Er musste 2000 Euro Strafe bezahlen.