Direktoren fühlen sich im Stich gelassen

Zwei Schüler der HTL in Hallein wurden vergangene Woche positiv auf Covid-19 getestet. Direktor Roland Hermanseder erfuhr davon am Samstagvormittag. „Ich habe dann sofort versucht, bei den Gesundheitsbehörden oder der Landessanitätsdirektion anzurufen, um Bescheid zu geben. Erreicht habe ich niemanden“, so der Schulleiter. Gezwungenermaßen entschied Hermanseder selbst, die Eltern und Lehrer darüber zu informieren, dass die betroffenen Schüler in dieser Woche zu Hause bleiben sollen. „Was hätte ich sonst tun sollen. Ich habe als Direktor schließlich die Letztverantwortung“, erklärt der Schulleiter. Auch an der Volksschule Campus Mirabell sei die Kommunikation hinsichtlich des Coronafalles alles andere als glatt verlaufen, heißt es hinter vorgehaltener Hand. „Jetzt ist wieder alles im Lot. Mehr kann ich dazu nicht sagen“, meint Direktorin Ursula Hinterseer.