Wo geht´s für die SPÖ lang?

Nur 88,5 Prozent der Delegiertenstimmen für den neuen steirischen SPÖ-Chef Lang: Was ist da passiert?

Es zeigt nur, wie sehr die Partei außer Tritt ist. Bei der ersten Kandidatur steht üblicherweise ein Neuner vor dem Ergebnis. Wenngleich man die Abstimmung nicht überbewerten sollte: Ich erinnere da nur an das Traumresultat eines Christian Kern - und dessen jähes Ende an der Spitze der österreichischen Sozialdemokratie.